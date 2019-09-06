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Татар-информ

6 сентября 2019, 19:12

Экономика и финансыОбщество

Гендиректор ПСО «Казань» показал Путину стройку космодрома Восточный

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Экономика и финансыОбщество

Гендиректор ПСО «Казань» показал Путину стройку космодрома Восточный

Фото: kremlin.ru

Объекты второй очереди космодрома Восточный строятся с опережением графика на месяц.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Депутат Госсовета РТ, генеральный директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин показал Президенту России Владимиру Путину строящиеся объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области. 

Глава государства осмотрел объекты космодрома, ознакомился с ходом реализации проекта по строительству стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» и провел совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Помимо главы государства, строящейся космодром посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Владимир Путин на Восточном несколько раз настойчиво интересовался временем сдачи второй очереди. «График мной подписан. Я отвечаю» – заверил главу государства Дмитрий Рогозин. Об этом в своем Twitter’е рассказал корреспондент РИА Новости.

ПСО «Казань» было определено генподрядчиком строительства второй очереди Восточного распоряжением Правительства РФ в декабре 2017 года. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что объекты второй очереди космодрома Восточный – старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище – строятся с опережением графика на месяц, а руководство Роскосмоса довольно темпами строительства.

Кроме того, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин делился в своем Twitter'е фотографиями строительства второй очереди космодрома, на которых отчетливо видны грузовики и спецтехника с госномерами из Татарстана. Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании, часть грузовиков приехала в Амурскую область своим ходом.

Восточный – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Объект строится с 2012 года в Амурской области, в междуречье рек Зея и Большая Пера, в 180 км от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 кв. километров. 

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