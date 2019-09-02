Руководство «Роскосмоса» довольно темпами строительства «Восточного», которое ведет ПСО «Казань»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). У «Роскосмоса» нет оснований для расторжения контракта с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома «Восточный», поскольку темпы работ полностью укладываются в график. Кроме того, с ПСО «Казань» также заключен контракт на поставку технологического оборудования, а его разрыв чреват задержкой сроков ввода объекта в эксплуатацию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, в Правительстве РФ рассматривается вопрос о передаче функций генподрядчика создаваемой в структурах Минобороны публично-правовой компании (ППК) «Военно-строительный комплекс». В Правительстве РФ полагают, что это позволит привлечь к стройке больше рабочих и техники. Однако предложение сменить подрядчика не устраивает сам «Роскосмос».

«Идея привлечь военных на “Восточный” вызывает вопросы у руководства “Роскосмоса”, знает человек, участвующий в строительстве космодрома. Во-первых, у “Роскосмоса” нет оснований для разрыва контракта, поскольку выполнение согласованных с “Казанью” графиков позволяет уложиться в обозначенные сроки возведения стартового стола. Во-вторых, передача функций подрядчика ППК касается вопроса с переоформлением земли под застройку на баланс Минобороны России, что сопряжено с длительной бюрократической процедурой. В-третьих, контракт на поставку технологического оборудования заключен “Казанью” со структурами “Роскосмоса”, он уже вступил в действие и его разрыв чреват задержкой сроков ввода объекта в эксплуатацию», – сообщает издание. По данным «Ведомостей», смена генподрядчика может сдвинуть сроки первого пуска «Ангары» с «Восточного» на один-два года.

По данным издания, вопрос возможной смены подрядчика сегодня будет рассмотрен на совещании у Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, после чего Президент РФ Владимир Путин примет решение после посещения «Восточного» 6 сентября 2019 года.

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