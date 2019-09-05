ПСО «Казань» строит вторую очередь «Восточного» с опережением графика

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Объекты второй очереди космодрома «Восточный» — старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище — строятся с опережением графика на месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Генподрядчиком строительства является ПСО «Казань».

«На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание. Кроме того, возводится хранилище топлива, там уже идет формирование лож под цистерны», — заявил источник.

По его словам, «примерное опережение согласованного с Роскосмосом плана-графика строительства этих объектов и самого стартового стола составляет сегодня около месяца».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что ПСО «Казань» начало заливку бетона на строительстве второй очереди космодрома «Восточный», а также руководство «Роскосмоса» довольно темпами строительства «Восточного».

ПСО «Казань» занимается разработкой рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, поставками инженерного оборудования. Стоимость госконтракта составляет 38,7 млрд рублей. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

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