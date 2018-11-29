WORLDSKILLS - 2019

Динара Прокопьева

5 сентября 2019, 12:44

Официальная хроника

Минниханов встретится с татарстанскими участниками WorldSkills 2019 в Казанском Кремле

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Официальная хроника

Минниханов встретится с татарстанскими участниками WorldSkills 2019 в Казанском Кремле

Фото: архив/Регина Гумарова

От имени Президента РТ все призеры получат ценные подарки и денежные призы, сумма которых не раскрывается.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Во вторник, 10 сентября, Президент РТ Рустам Минниханов встретится с татарстанскими победителями, призерами и экспертами мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«10 сентября в Казанском Кремле запланирована встреча Президента РТ с победителями, призерами и экспертами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани», — сказала Галимова.

В мировом турнире участвовали 15 татарстанцев, которые вошли в национальную сборную. Профессионалы от республики также участвовали в компетенциях Junior Skills и Future Skills. 

Челнинец Айдар Минеев завоевал «золото» в компетенции «Изготовление прототипов». Выпускник Казанского техникума информационных технологий и связи Ислам Нигматуллин стал вторым в компетенции «Информационные кабельные сети». «Бронзу» в копилку российской сборной принесли Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов, выступавшие в компетенции «Мобильная робототехника». Все они — в числе приглашенных на встречу в Казанском Кремле. 

Галимова добавила, что от имени Президента РТ всем призёрам вручат подарки и денежные вознаграждения 

«Денежные призы и подарки будут всем, а что касается суммы — давайте оставим это сюрпризом для тех, кто придет в Казанский Кремль 10 сентября. Это хорошие призы и хорошие денежные вознаграждения», — ответила Галимова на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о том, какие призы ждут участников встречи.

Чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани прошел с 22 по 27 августа. В последний день на стадионе «Казань Арена» состоялась церемония награждения победителей, на которую приехал Президент России Владимир Путин. 

Вчера татарстанские участники WorldSkills 2019 вернулись из Москвы, где проходила общая встреча национальной сборной России.

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