Айдар Минеев из Татарстана завоевал «золото» на чемпионате WorldSkills

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Айдар Минеев из Татарстана завоевал «золото» в компетенции «Изготовление прототипов» на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

Айдар окончил третий курс Технического колледжа имени В. Д. Поташова в Набережных Челнах. Созданием прототипов юноша увлекался с детства. Руководитель молодого человека Халим Алмаев предложил ему принять участие в соревнованиях в этой компетенции. На соревнования WorldSkills Айдара также вдохновили успехи родного брата Альберта, который победил на чемпионате Европы в Будапеште в 2018 году в компетенции «Инженерный дизайн CAD».

«Я чувствую гордость за страну. Мой результат – это усиленные тренировки, обширная работа с экспертами и тренерами. Мне помогла родная земля, это очень мотивировало и придавало определенный темп. Подбадривала татарская музыка на площадке. В дальнейшем я планирую связать свою жизнь с инженерией. Участникам следующих чемпионатов желаю побед, они должны ставить себе цели и делать все, чтобы их достичь», – прокомментировал свою победу Айдар Минеев.

Церемония закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству проходит на стадионе «Казань Арена». ИА «Татар-информ» ведет текстовую трансляцию торжества.

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