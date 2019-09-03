Татарстанские участники WorldSkills в составе национальной сборной провели финальный сбор в Москве

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Международном аэропорту «Казань» встретили татарстанских участников WorldSkills 2019, которые прибыли после общего сбора Национальной сборной России. Участники и эксперты обсудили итоги чемпионата и поделились впечатлениями.

«Эмоции сейчас сложно передать словами, я очень счастлив. Можно сказать, что в Москве у нас была „акклиматизация“ после чемпионата. Мы обсудили там итоги чемпионата и решили, что дальше делать», — рассказал победитель мирового чемпионата WorldSkills Айдар Минеев.

Он добавил, что в дальнейшем хочет связать свою жизнь с промышленной индустрией. Айдар Минеев завоевал золото в компетенции «Изготовление прототипов» на чемпионате WorldSkills Kazan 2019.

«Во время общего сбора с национальной сборной мы обсуждали подготовку к чемпионату 2021 года в Шанхае, надеемся, что есть планы на будущее. Ребята переходят в тренерский штаб. Есть планы, есть стратегия, очень надеемся, что мы возьмем реванш в Шанхае», — прокомментировала поездку в Москву международный эксперт WorldSkills Дамира Рамазова.

Встретить команду после чемпионата приехал заместитель министра образования РТ Андрей Поминов, преподаватели участников, директоры учебных заведений, где учатся спортсмены, однокурсники, одногруппники, родные и близкие.

«Сборная выступила очень достойно. Сборная Татарстана внесла в этот успех очень весомый вклад. Я думаю, что есть, куда двигаться дальше, мы понимаем, как это делать и как идти по этому пути, поэтому впереди у нас большая дорога», — сказал Поминов.

Он добавил, что татарстанских участников ждут отдельные подарки и благодарности от Республики Татарстан.

«Было принято решение, что после чемпионата ребята уедут на сборы, где проведут некий анализ ошибок, анализ своего выступления, исходя из этого будут приняты необходимые меры, изменены графики подготовки к следующему чемпионату», — сообщил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин.

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