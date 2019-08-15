(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Волонтеры движения по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест Казань» накануне начали работы на фасаде последнего в этом сезоне объекта — дома профессора Богородского.

«Казанцы любят Казань и заботятся о ней. Дом Богородского на улице Волкова — один из тех редких единиц, что выжили в центре города и остались жилыми. Деревянный модерн в Казани — это шпили, люкарны, декор, балкончики, слуховые окошки, это разная пластика фасадов. И вот пришёл тёплый сентябрь! Архитекторы завершили проектирование, а добровольцы уже закончили два дома на Калинина (Калинина, 12 — прим. Т-и) и Карима (Фатиха Карима, 11 — прим. Т-и) — и начали приходить помогать реставраторам ремонтировать фасад третьего, дома на Волкова. Окна тоже будут отремонтированы, с сохранением исторической фурнитуры. Приходите помогать! Это может каждый», — написала на своей странице в соцсети помощник Президента РТ, инициатор движения в Казани Олеся Балтусова (авторские знаки сохранены — прим. Т-и).

Добровольцы начинают работу в будни с 16.00, все желающие могут поддержать движение свои участием. Каждому новичку объяснят технику безопасности, принципы работы, выдадут каску и перчатки.

В этом сезоне «томсойеровцы» уже обновили фасады двухэтажного деревянного дома на Калинина, 12, где, кроме того, впервые за всю историю движения во всех сопричастных российских городах подвели к объекту канализацию.

Также впервые в истории движения волонтеры в этом году официально были допущены к работам на объектах культурного наследия. Первым стал памятник муниципального (городского) значения дом врача пятой полицейской части Николая Беркутова в Старо-Татарской слободе на Фатиха Карима, 11. В августе волонтерское движение поддержали известные музыканты Андрей Макаревич и Юлия Зиганшина, а также партнеры золотого уровня мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills из Коннектикута (США). Также впервые участниками «Том Сойер Феста» в Казани стали иностранцы — волонтеры из Франции.

Дом профессора Богородского, работы на котором только стартовали, как подчеркнула на одном из собраний Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) его зампредседателя Фарида Забирова, представляет собой тип так называемого швейцарского дома — шале. Двухэтажная постройка — объект культурного наследия уже регионального значения. Здесь волонтеры с помощью спонсоров не только обновят фасад и залатают обветшавшую крышу, но и заменят окна: часть из них жильцы самостоятельно переустановили на пластиковые, часть остается деревянными, но требует обновления. Все окна дома Богородского будут заменены на аналогичные историческим деревянные, что вернет аутентичность его облику.

К слову, до профессора Богородского, чье имя отражено в названии объекта культурного наследия сейчас, домом владел Федор Тихонович Васильев — известный меценат, благотворитель, член Общества истории, этнографии и археологии Казанского университета, коллекционер, внесенный в списки Эрмитажа.

Работы на последнем объекте сезона волонтеры с помощью спонсорской помощи планируют завершить меньше чем за три недели. 21 сентября планируется провести официальное подведение итогов и ставшее уже традиционным (в Казани «Том Сойер Фест» проходит с 2016 года) закрытие фестиваля в одном из отремонтированных домов. В этом году оно пройдет во дворе дома Беркутова.

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