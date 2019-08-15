WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 сентября 2019, 12:08

Общество

«Том Сойер Фест» начал работы на последнем объекте сезона — доме Богородского

Рекомендуем

Общество

«Том Сойер Фест» начал работы на последнем объекте сезона — доме Богородского

Фото: архив

Подведение итогов фестиваля сохранения исторической городской среды намечено на 21 сентября.

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Волонтеры движения по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест Казань» накануне начали работы на фасаде последнего в этом сезоне объекта — дома профессора Богородского. 

«Казанцы любят Казань и заботятся о ней. Дом Богородского на улице Волкова — один из тех редких единиц, что выжили в центре города и остались жилыми. Деревянный модерн в Казани — это шпили, люкарны, декор, балкончики, слуховые окошки, это разная пластика фасадов. И вот пришёл тёплый сентябрь! Архитекторы завершили проектирование, а добровольцы уже закончили два дома на Калинина (Калинина, 12 — прим. Т-и) и Карима (Фатиха Карима, 11 — прим. Т-и) — и начали приходить помогать реставраторам ремонтировать фасад третьего, дома на Волкова. Окна тоже будут отремонтированы, с сохранением исторической фурнитуры. Приходите помогать! Это может каждый», — написала на своей странице в соцсети помощник Президента РТ, инициатор движения в Казани Олеся Балтусова (авторские знаки сохранены — прим. Т-и).

Добровольцы начинают работу в будни с 16.00, все желающие могут поддержать движение свои участием. Каждому новичку объяснят технику безопасности, принципы работы, выдадут каску и перчатки.

В этом сезоне «томсойеровцы» уже обновили фасады двухэтажного деревянного дома на Калинина, 12, где, кроме того, впервые за всю историю движения во всех сопричастных российских городах подвели к объекту канализацию. 

Также впервые в истории движения волонтеры в этом году официально были допущены к работам на объектах культурного наследия. Первым стал памятник муниципального (городского) значения дом врача пятой полицейской части Николая Беркутова в Старо-Татарской слободе на Фатиха Карима, 11. В августе волонтерское движение поддержали известные музыканты Андрей Макаревич и Юлия Зиганшина, а также партнеры золотого уровня мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills из Коннектикута (США). Также впервые участниками «Том Сойер Феста» в Казани стали иностранцы — волонтеры из Франции. 

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ

Дом профессора Богородского, работы на котором только стартовали, как подчеркнула на одном из собраний Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) его зампредседателя Фарида Забирова, представляет собой тип так называемого швейцарского дома — шале. Двухэтажная постройка — объект культурного наследия уже регионального значения. Здесь волонтеры с помощью спонсоров не только обновят фасад и залатают обветшавшую крышу, но и заменят окна: часть из них жильцы самостоятельно переустановили на пластиковые, часть остается деревянными, но требует обновления. Все окна дома Богородского будут заменены на аналогичные историческим деревянные, что вернет аутентичность его облику.

К слову, до профессора Богородского, чье имя отражено в названии объекта культурного наследия сейчас, домом владел Федор Тихонович Васильев — известный меценат, благотворитель, член Общества истории, этнографии и археологии Казанского университета, коллекционер, внесенный в списки Эрмитажа.

Работы на последнем объекте сезона волонтеры с помощью спонсорской помощи планируют завершить меньше чем за три недели. 21 сентября планируется провести официальное подведение итогов и ставшее уже традиционным (в Казани «Том Сойер Фест» проходит с 2016 года) закрытие фестиваля в одном из отремонтированных домов. В этом году оно пройдет во дворе дома Беркутова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Маршрут трамвая № 5 продлят до улицы Мидхата Булатова
Новости дня
12:44
Минниханов встретится с татарстанскими участниками WorldSkills 2019 в Казанском Кремле

От имени Президента РТ все призеры получат ценные подарки и денежные призы, сумма которых не раскрывается.

12:35
На видео сняли самосвал, опрокинувшийся с дороги под Казанью

Авария произошла возле села Кощаково в Пестречинском районе РТ.

12:30
Около 40 татарстанцев обратились на горячую линию по выборам в Госсовет РТ

Небольшое количество звонков говорит о доверии граждан к избирательному процессу, считает председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

12:18
Минниханов проголосует на выборах в Госсовет РТ с помощью «Мобильного избирателя»

Президент Татарстана планирует проголосовать по месту нахождения 8 сентября на выборах депутатов парламента РТ.

12:08
«Том Сойер Фест» начал работы на последнем объекте сезона — доме Богородского

Подведение итогов фестиваля сохранения исторической городской среды намечено на 21 сентября.

12:00
В Казани Роскомнадзор оценил качество мобильной связи

Для проверки выбрали крупных операторов: МегаФон, Билайн, Теле2, МТС.

11:54
Маршрут трамвая № 5 продлят до улицы Мидхата Булатова

В будущем казанский маршрут планируется закольцевать.

11:45
Прокуратура встала на защиту жителей Альметьевска, страдающих из-за пыли из-под колес грузовиков

По дороге на Шамиля Усманова авто ежедневно курсируют на асфальтобетонный завод и обратно, поднимая пыль, которая впоследствии оседает на домах.

11:42
Казань примет всероссийский турнир бойцов спецназа против профессиональных спортсменов

«Кубок Памяти. На линии огня» проводится в честь погибших на заданиях сотрудников спецслужб и обещает быть зрелищным шоу.

11:40
В казанской школе открыли спортзал после ремонта силами известных выпускников

Выпускники СОШ № 42 Альберт Каримов, Марат Шакиров и совладелец казанского комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов отремонтировали спортзал.

11:23
Полицейские Казани разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Девочка ушла из дома 27 августа, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

11:22
За выборами в Татарстане проследят более 5 тыс. юристов и специалистов Общественной палаты РТ

Общественные организации сформировали окончательный список независимых наблюдателей за выборами в Госсовет республики.

11:09
Очевидцы сняли на видео опрокинувшуюся на бок бетономешалку в Казани

ДТП произошло утром на проспекте Альберта Камалеева.

11:08
Из аварийных жилых домов к 2025 году будут переселены более тысячи казанцев

В столице Татарстана аварийным признан 51 многоквартирный дом.

11:05
Альфа-Банк увеличил объем выдачи ипотеки
10:56
В Адмиралтейской слободе откроют посвященную плотникам скульптуру «Бишбалта»

Композиция представляет собой фигуры пяти плотников в дубовой роще, которые изготавливают деревянные детали для парусного корабля.

10:28
В конце октября откроются регулярные авиарейсы из Якутска в Казань

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-700 по воскресеньям.

10:20
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса

Соглашение о старте проекта было подписано в рамках Восточного экономического форума.

10:13
Одна из пострадавших в ДТП с маршруткой в Набережных Челнах остается в больнице

Двоих пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика с места аварии доставили в БСМП Челнов.

10:08
Министр здравоохранения России впервые проведет прямую линию с жителями страны
09:59
Кабинет министров опубликовал список самых опасных мест на дорогах Татарстана

В него вошли 14 наиболее аварийных участков автодорог, девять из которых находятся на трассе М7.

09:46
В Казани пройдет III Международный форум спортивных волонтеров FISU Volunteer Leaders Academy 2019

В работе академии примут участие 130 активистов волонтерского движения и представителей федераций студенческого спорта.

09:45
За один день в Казани под колеса авто попали четверо взрослых и подросток

Двое пострадавших в авариях госпитализированы с переломами ног.

09:32
Требования Центробанка к финансовым организациям планируют пересмотреть и даже отменить
09:14
Сельхозкооперативы Татарстана получат более 200 млн рублей на развитие материально-технической базы

В Минсельхозпроде РТ подвели итоги конкурса по предоставлению грантов по ведомственной целевой программе.

События