Оксана Романова

20 августа 2019, 17:00

Общество

Партнеры WorldSkills из Коннектикута приобщатся к ремонту дореволюционного дома с «Том Сойер Феста»

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Общество

Партнеры WorldSkills из Коннектикута приобщатся к ремонту дореволюционного дома с «Том Сойер Феста»

Фото: Владимир Васильев

Ожидается, что гости примут участие в финальных работах по фасаду дома Беркутова.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Завтра волонтерское движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест Казань» поддержат своим присутствием партнеры всемирного чемпионата по профмастерству WorldSkills. Представители компании из Коннектикута (США), более 170 лет производящей ручной инструмент для строительных работ, старший вице-президент и директор по персоналу Джо Волкер, вице-президент по связям с правительством Грег Полк, директор по связям с общественностью Эбигейл Дрехер и генеральный директор по России и СНГ Джонатан Тарр побывают на ознакомительной экскурсии во дворе объекта культурного наследия – дома Беркутова на Фатиха Карима, 11, фасады которого с середины июля реставрируют волонтеры. Визит зарубежных гостей анонсируют организаторы «Том Сойер Фест Казань».

Объект культурного наследия томсойеровцы взяли в работу в этом году впервые. Это стало возможным после внесения в законодательство соответствующих поправок в декабре 2018 года, до этого волонтеры работали только с домами, являющимися средовыми объектами, не внесенными в список памятников архитектуры и истории.

На прошлой неделе волонтерское движение поддержал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, вслед за ним, накануне вечером, к энтузиастам присоединилась известная исполнительница романсов Юлия Зиганшина.

Движение «Том Сойер Фест» зародилось в Самаре. С 2016 года фестиваль проводится и в Казани. Каждый сезон волонтеры здесь обновляют фасады 3-4 исторических домов.

Сейчас в «Том Сойер Фесте» участвуют не менее десятка российских городов. Каждому отделению волонтерского движения компания, являющаяся партнером золотого уровня мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, предоставляет инструмент для работы на объектах.

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