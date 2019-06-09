Оксана Романова

9 июня 2019, 13:22

Общество

«Том Сойер Фест» в Казани первым в истории движения подведёт к подопечному дому канализацию

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Общество

«Том Сойер Фест» в Казани первым в истории движения подведёт к подопечному дому канализацию

Открытие нового сезона волонтерской инициативы по сохранению исторической среды города прошло во дворе дома № 12 по улице Калинина.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани, во дворе дома № 12 по улице Калинина, состоялось открытие нового сезона работ волонтёрского движения по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест». Двухэтажное деревянное жилое строение по этому адресу не только станет первым объектом, который «томсойеровцы» отремонтируют летом 2019 года, но и первым домом за всю историю движения (в которое входит более десятка российских городов), где благодаря фестивалю появится водопровод и канализация.

«Четырехквартирный жилой дом в центре Казани в 21-м веке имеет туалет на улице и колонку во дворе. Непорядок! Когда пришла заявка от жителей зимой-весной, мы с партнёрами "Том Сойер Феста" обсудили (подробно и неоднократно) и решили проложить сети и подключать дом», — написала на своей странице в соцсети по итогам старта фестиваля помощник Президента РТ Олеся Балтусова, курирующая казанское отделение движения.

Спонсоров этого весомого решения Балтусова поблагодарила «за готовность совершать подвиг», а «Водоканал» Казани — за скорость оформления необходимых документов. 

Как подчеркнула в своём выступлении зампредседателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова (фестиваль является одним из проектов организации — прим. Т-и), специалисты детальнее изучили богатый резной декор дома и пришли к выводу, что он был построен до 1905 года, а не в 1914-м, как считалось прежде. Множественное применение в узоре формы крестика, по её словам, является возможным свидетельством того, что дом строил священник.

Всего этим летом «томсойеровцы» планируют освежить облик трёх домов. Если дом № 12 по улице Калинина относится к средовой исторической застройке, то два других — объекты культурного наследия. Это дом профессора Богородского на Волкова, 42 (памятник регионального значения) и дом врача Беркутова на Фатиха Карима, 11 (муниципального значения). Для того, чтобы волонтёры могли принимать участие в работах по их реставрации, ТРО ВООПИиК направило в Министерство культуры России на согласование свои предложения по алгоритму задействования добровольцев на подобных объектах. 

«Так что мы мыслим глобально, а действуем локально», — сказала Забирова.

Архитектор также сообщила — при исследовании крыши дома Богородского выяснилось, что она аналогична крыше мечети в селе Айбаш. Оценить её состояние приглашали известного реставратора объектов деревянного зодчества, лауреата Госпремии Александра Попова, который констатировал высокое мастерство плотников прошлого. 

Традиционно открытие фестиваля сопровождалось выступлением музыкальных коллективов, чаепитием во дворе, а также занимательными мастер-классами для детей.

«Спасибо, что душа Казани благодаря фестивалю „Том Сойер Фест“ спасается», — завершил свой выход на сцену, по-домашнему застланную ковром, солист группы «Ледокол Пушкин» Сергей Костюжов.

Пришли на открытие и жильцы домов, которые волонтёры отремонтировали за прошлые сезоны фестиваля. Константин Шапошников с Волкова, 80, где работы шли в 2016 году, пообещал за нынешнее лето поставить новые ворота во двор. Обитатель одной из квартир в доме на Волкова, 14, который добровольцы приводили в порядок в прошлом сезоне, Алексей Прокопчик рассказал, что продолжает работы внутри дома самостоятельно и к концу лета обещал всех «томсойеровцев» позвать в гости.

«Может, не всех сразу, а человек по 10, но планы такие есть. В наш дом вдохнули вторую жизнь. Но там и внутри есть интересные элементы, чердак покажу...» — пообещал он.

Как оказалось, в планах у него не только отремонтировать свою квартиру, но и сдавать её посуточно туристам, которые хотят окунуться в атмосферу старой Казани. Дом изначально, подчеркнул Алексей Прокопчик, был по всей вероятности доходным и потому разделённым на небольшие комнаты для сдачи в аренду. Кроме того, на Волкова, 14 в прошлом году появилась традиция устраивать кинопоказы во дворе. В этом она будет продолжена.

В этом сезоне, помимо непосредственно работ на выбранных домах, также будут проводиться детские мастер-классы и лектории. Волонтеров, желающих приобщиться к сохранению исторической среды, в этом году зарегистрировалось уже около 50, причем пятеро — французы.

«Во Франции волонтёрское движение очень развито. Настолько, что добровольцы сами платят деньги за то, чтобы помочь в работах на каком-нибудь объекте. Мы обратились в одну из французских волонтёрских организаций и получили пять заявок на участие в нашем фестивале. Первый французский волонтёр, девушка по имени Наталия, уже подтвердила своё участие и должна прибыть к нам в начале июля», — рассказал Дмитрий Полосин.

Движение «Том Сойер Фест» зародилось в Самаре в 2015 году. В 2016-м эстафету переняла Казань, затем идею подхватили еще около десятка российских городов. В этом году «Том Сойер Фест» впервые выйдет за пределы России — волонтеры выйдут на объект в городе Каракол в Киргизии.

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