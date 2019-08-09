Четверо французов начали помогать волонтерам «Том Сойер Феста» в Казани

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Четверо волонтеров из Франции накануне присоединились к движению по сохранению исторической среды «Том Сойер Фест Казань». Оливье Эрго, Антуан Гайо, Аньес Ланси и Тома Лаку будут помогать казанским энтузиастам в преображении памятника архитектуры муниципального значения — дома Богородского на Фатиха Карима, 11 в Старо-Татарской слободе Казани.

Как рассказала ИА «Татар-информ» Аньес Ланси, одна из причин, по которой они решили присоединиться к фестивалю, это деревянные памятники архитектуры, которые кардинально отличаются от каменных строений на Родине. А их не менее богатая история и такая важная идея самого волонтерского фестиваля созвучны увлечениям и интересам иностранных гостей: Аньес, например, уже шесть раз бывала волонтером на различных памятниках архитектуры, для Оливье это тоже уже 5-й или 7-й объект.

Помощники из Франции смогли приехать в Казань для участия в «Том Сойер Фесте» по международной программе обмена волонтерами. О нем [обмене] договорились еще в 2016 году Центральный совет ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) и французская ассоциация «Рампар». Казань принимает иностранных волонтеров впервые.

Всех четверых поселили в объекте «Том Сойер Феста» прошлого года — на Волкова, 14, в квартире Алексея Прокопчика.

«Я разместил ребят в своей квартире, она довольно просторная. Они говорят, что довольны и им нравится. Моя супруга свободно разговаривает на английском, поэтому у нас практически нет языкового барьера», — поделился впечатлениями о международном соседстве хозяин квартиры.

В ремонтно-реставрационных работах по дому Беркутова французским волонтерам в первый день доверили очистку главного фасада здания от старой краски. Предварительно всех записали в журнал, ознакомив с правилами безопасной работы на лесах.

«Разница больше не в том, как они относятся к работе, а в самой архитектуре. С подходами особой разницы нет, реставрационные процедуры одни и те же: подготовка поверхности, чистка — в общем, лечение памятника», — прокомментировала участие французских волонтеров в «Том Сойер Фест Казань» архитектор-реставратор Ирина Карпова.

Дом Беркутова — второй объект фестиваля в этом сезоне. Волонтеры уже завершили преображение дома на Калинина, 12. Но именно дом Беркутова стал первой исторической постройкой в статусе памятника архитектуры, с которым начали работать «томсойеровцы». До 18 декабря прошлого года, когда были приняты поправки в закон «Об объектах культурного наследия РФ» и «О волонтерстве» на таких объектах могли работать только лицензированные компании.

«В рамках фестиваля „Том Сойер Фест“ мы были первооткрывателями. По другим программам — а их существует много — такие попытки уже были. В России волонтеры, например, Донской монастырь уже который год реставрируют, и международные волонтеры туда тоже приезжают. Волонтеры работают на памятниках архитектуры в Москве, Петербурге, в других регионах. И хотя законодательство у нас вроде бы одно, но везде по-разному относятся к этому. Так что вопрос встал очень серьезно. Когда Мединский приезжал к нам в 2017 году, мы прям в лоб ему этот вопрос задали: „Когда это будет возможно на законодательном уровне?“. Тогда, я помню, два министра культуры у нас красили заборы — наш (РТ — прим. Т-и) и российский», — пояснила Ирина Карпова нюансы привлечения добровольцев.

Волонтерам доверяют очищать стены, красить, даже вырезать декоративные элементы фасада из дерева по шаблонам из старинных фрагментов. Каждый вечер на площадку приходят около 15 человек. Среди них и домохозяйка Резеда Файзрахманова. В этом году она куратор всех волонтеров, а к фестивалю примкнула в прошлом — сначала «рядовым».

«Мы раньше смотрели на эти дома, как на трущобы, жалели людей, которые здесь живут... Со временем понимаешь, что это классно — жить в центре города в своем доме. Когда я услышала про проект, захотелось в нем поучаствовать. Не только направляю участников, но и на Калинина в этом году местному жителю отремонтировала шесть стульев — машинкой отшлифовала, обработала морилкой. Здесь хочу попробовать перекрасить старые стулья», — рассказала она о своем участии в «Том Сойер Фесте».

С 18 июля дворовые фасады дома Беркутова волонтеры уже успели очистить и покрасить. Сейчас работы ведутся на главном фасаде, выходящем на Юнусовскую площадь, — их также очищают для последующей окраски и ждут для этого сухой погоды. Требовательная Ирина Карпова призналась, что здесь ей уже пришлось «останавливать работы» из-за недовольства их качеством. Стены начали заново освобождать от старой краски.

Цветовых решений фасада, к слову, было семь или даже восемь. Сохранившийся проект 1908 года и черно-белые фотографии позволили установить лишь контраст элементов дома друг относительно друга, но не цветовую гамму. При этом были основания полагать, что изначально у дома был окрашен только декор, темно-зеленый цвет он приобрел позже. Рассмотрев варианты от бежевого и розового, остановились на тепло-голубом оттенке.

На крыше дома установили опорные столбики — «Том Сойер Фест» восстановит историческую балюстраду и красивые слуховые чердачные окна на фронтонах, которые были утрачены в советское время. Реставраторам повезло — еще в прошлом году они нашли на чердаке вазон из цельного дерева с аттика на крыше. По нему изготавливаются несколько копий. Часть резного декора на фасадах все же сохранилась и потребовала лишь фрагментарной замены.

Из находок в доме Беркутова и на других объектах у волонтеров появилась мысль создать музей движения.

Взять в работу объект культурного наследия волонтерам позволила спонсорская помощь одного из татарстанских банков. После объявления в прошлом году о сборе средств на реставрацию памятника архитектуры на воссоздание элементов декора крыши и фасадов он перечислил фестивалю 1 млн 300 тыс. рублей.

«По плану 1 сентября у нас должно быть все закончено, в конце августа должно быть закрытие фестиваля. Но у нас еще есть дом Богородского на Волкова на этот сезон. Так что время поджимает, но это не повод спешить — надо делать качественно», — подчеркнула Ирина Карпова.

С этой недели «томсойеровцы» приняли решение выходить на объект не только по вечерам, но и днем — желающие могут присоединяться к волонтерам с 15-16 часов. Французские гости после Казани планируют еще побывать в Самаре и потом вернуться домой через Москву.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.