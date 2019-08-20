Вслед за Макаревичем «Том Сойер Фест» в Казани поддержала «королева романса» Юлия Зиганшина

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Накануне вечером в Казани к волонтерскому движению по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» присоединилась известная исполнительница романсов Юлия Зиганшина. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила инициатор проведения фестиваля в столице Татарстана – помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Юлия Зиганшина с нами!» – написала Балтусова, которая меньше недели назад на лесах того же дома Беркутова (ул. Фатиха Карима, 11) проводила мини-экскурсию для лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.

Сама Юлия Зиганшина также поделилась в соцсети своими впечатлениями от приобщения к волонтерской инициативе: «Сегодня впервые поучаствовала в “Том Сойер Фесте“! Все совпало: моя любовь к старой Казани, непреодолимое желание красить кистью, неравнодушные люди вокруг. Шумный город рядом, а ты красишь наличник, которому много лет, который тихо смотрит на суету вокруг и радуется обновлению! Мысли гармонизовались, и “настроение улучшилось“!»

Дом врача пятой полицейской части Казани Николая Беркутова – объект культурного наследия муниципального (городского) значения. В текущем сезоне это второй дом, который преображают волонтеры «Том Сойер Феста», но первый за историю движения памятник архитектуры. Участие волонтеров в работах на таких объектах стало возможным после внесения поправок в законодательство РФ в декабре прошлого года. До этого момента на объектах культурного наследия работать разрешено было только сертифицированным компаниям и специалистам.

Движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» зародилось в Самаре. С 2016 года к нему присоединилась Казань. За летний сезон волонтеры успевают преобразить внешний облик двух или трех домов. В этом году «томсойеровцы» отремонтировали двухэтажный деревянный дом на Калинина,12, а после дома Беркутова перейдут на второй памятник архитектуры (уже республиканского значения) – дом Богородского на Волкова, 42.

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