WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

22 августа 2019, 21:40

Политика

Медведев поприветствовал участников и гостей WorldSkills Kazan 2019 на татарском языке

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Политика

Медведев поприветствовал участников и гостей WorldSkills Kazan 2019 на татарском языке

Фото: government.ru

На чемпионате можно получить самый главный навык – привычку учиться, подчеркнул Премьер-министр РФ.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

«Хаерле кич, привет, Казань! Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня, и мы очень гордимся этим. Участие в движении дает каждому шанс попробовать себя в разных сферах: строительство, дизайн, промышленность, транспорт, ИТ, сфера услуг», – заявил он.

Соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям. WorldSkills – это чемпионат будущего, добавил Премьер-министр РФ, где люди из разных стран и культур могут вместе работать, конкурировать и общаться. «Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий, дружбы и новых побед», – подчеркнул он.

Здесь можно получить самый важный навык – привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером. WorldSkills помогает найти дорогу в жизни и раскрыть свой потенциал, уверен глава Правительства страны.

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«Что нам дал WorldSkills? Во-первых, энергию для создания современного образования, второе – интерес к образованию, третье – умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений ни на Родине, ни в других странах», – заметил Медведев.

Председатель Правительства пожелал каждому успешно выступить. «Просто поверьте в себя, и у вас все получится», – обратился он к участникам WorldSkills Kazan 2019.

Ранее Премьер-министр России осмотрел соревновательную площадку чемпионата в «Казань Экспо», посетил Казанский техникум информационных технологий и связи, а также обсудил с Президентом РТ Рустамом Миннихановым реализацию нацпроектов.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будет проходить в столице Татарстана до 27 августа. В нем примут участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

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