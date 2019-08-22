Медведев обсудил с Миннихановым WorldSkills Kazan и реализацию нацпроектов

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня провел рабочую встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Беседа состоялась в Казанском Кремле. Глава Правительства РФ прибыл в Казань для участия в церемонии открытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Дмитрий Медведев положительно оценил готовность Казани к проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству, поведал о своей встрече с участниками российской команды и попросил Рустама Минниханова рассказать о жизни Татарстана.

Президент РТ поблагодарил руководство страны за поддержку в подготовке к мировому чемпионату и доложил об экономических результатах региона по итогам первого полугодия. Валовой региональный продукт Татарстана составил 1 млрд 172 млн рублей, объемы промышленного производства равнялись 1 млрд 400 млн рублей, а сельскохозяйственного производства – 93 млрд. Он также упомянул положительную динамику, касающуюся продолжительности жизни – в среднем по региону она составила 74,3 года.

Минниханов также поблагодарил за реализацию в регионе национальных проектов. «Мы участвуем в 49 проектах, все обязательства согласованы. За три года Татарстан инвестирует 54 млрд рублей, и 35 млрд рублей из них – это средства федерального бюджета, это большая поддержка. Все поставленные перед регионом задачи будут выполнены», – подчеркнул он.

При этом руководитель республики констатировал, что «узкие места» существуют в каждом регионе. В качестве сложного в реализации проекта он упомянул обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях детей до трех лет. Вместе с тем он добавил, что уже готовы 16 детсадов.

Кроме того, Рустам Минниханов рассказал о работе по созданию общественных пространств, реализации проектов в дорожном строительстве и проведении медосмотров населения, для которых были закуплены четыре мобильные поликлиники, а также о реализации республиканских программ, направленных на улучшение качества жизни граждан.

В завершение встречи Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заметил, что в целом от сборной России на чемпионате по профессиональному мастерству ждут положительных результатов и побед, но главным итогом мероприятия должно стать то, что многие молодые люди получат мотивацию для получения среднего и специального профессионального образования.

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