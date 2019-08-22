Медведеву в Казани показали, как изменились стандарты WorldSkills по фрезерным работам

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел рабочие места конкурсантов 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019. Помимо него, в соревновательную зону в международном выставочном центре «Казань Экспо» прибыли вице-премьер России Татьяна Голикова и министр промышленности РФ Денис Мантуров. Гостей сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов и члены Правительства РТ.

В частности, Председатель Правительства РФ ознакомился с площадкой проведения конкурса по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Участникам дают задание, болванку и чертеж, после чего ребята должны абсолютно самостоятельно изготовить деталь за четыре часа.

Медведеву показали, как изменились стандарты в этой сфере с 2013 года. Тогда всего несколько человек могли изготовить простую деталь за время чемпионата. Сейчас же уже более половины молодых людей изготавливают сложные объекты в ходе турнира.

«Немногие работники производств могут такое сделать, если их поставить в аналогичные условия. Это говорит о том, что система образования в стране начала меняться. Сейчас все больше таких людей появляется, что явно скажется положительно на нашей промышленности. Производства станут более эффективными и экономичными. Мы сможем разрабатывать сложные детали, сложные проекты», – рассказал международный эксперт WorldSkills Илья Тонких.

При этом судьи оценивают не только внешний вид детали, но и точные размеры объекта, добавил он.

«Настроение боевой готовности. Сегодня была подготовка к основному дню, завтрашнему выступлению. Все идет хорошо, надеюсь, до последнего дня все будет идеально. Площадку уже осмотрели, как и тулбоксы – ящики с инструментами. Готовы к победе», – поделился с журналистами участник состязаний по этой компетенции – Михаил Воронцов из Самары.

На сегодня запланирована рабочая встреча Дмитрия Медведева и Рустама Минниханова. Ближе к вечеру руководитель республики, глава Правительства России и другие официальные лица направятся на стадион «Казань Арена», где состоится церемония открытия WorldSkills Kazan 2019.

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