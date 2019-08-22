Медведеву в Казани показали тренировочный полигон, где готовят чемпионов WorldSkills

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Премьер-министр России Дмитрий Медведев и Президент Татарстана Рустам Минниханов посетили Казанский техникум информационных технологий и связи. Высокая делегация ознакомилась с работой техникума, который является тренировочной базой российской сборной WorldSkills.

В ходе осмотра учебных классов техникума Медведеву показали работу тренировочного полигона, на котором студенты проходят необходимую подготовку в нескольких высокотехнологичных компетенциях — «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса» и «Мобильная робототехника».

В одном из классов Премьер-министр России осмотрел стенд с роботами-победителями нескольких чемпионатов WorldSkills. Он отметил важную роль, которую играют созданные по всей России центры компетенций.

«Все это очень приятно видеть. Желаю вам, чтобы этот музей (призовых мест — прим. Т-и) с каждым годом только расширялся. Главное, чтобы первые места были», — обратился к преподавателям и студентам техникума Дмитрий Медведев.

Также главе российского Правительства рассказали о масштабе работы учебного заведения в качестве межрегионального центра компетенций. Здесь обучаются 1,6 тыс. студентов по 11 IT-специальностям и связи. Учащимися техникума являются ребята не только из Татарстана, но и 28 регионов страны и пяти сопредельных государств.

В движении WorldSkills Казанский техникум информационных технологий и связи участвует на протяжении пяти лет. И если еще 4 года назад заведение было в пятой сотне рейтинга WorldSkills Russia, то в этом году оказалось на первой строчке списка.

«Наши ребята участвуют в международных чемпионатах профмастерства по всему миру. Недавно взяли “серебро” в Европе по компетенции “Мобильная робототехника”, до этого было “серебро” на мировом чемпионате в Абу-Даби. А на прошедшем в прошлом году чемпионате Европы в Будапеште мы завоевали сразу три золотые медали», — сообщил журналистам директор техникума Юрий Багров.

Он добавил, что на нынешнем мировом чемпионате WorldSkills из 63 участников сборной России шестеро — воспитанники Казанского техникума информационных технологий связи.

После осмотра помещений техникума Дмитрий Медведев и Рустам Минниханов отправились в Казанский Кремль. Вечером глава российского Правительства примет участие в масштабной церемонии открытия мирового чемпионата WorldSkills на стадионе «Казань Арена».

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