После гибели пчел Минсельхоз РФ предложил создать реестр пчеловодов

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Для предотвращения случаев массовой гибели пчел необходимо создать реестр пчеловодов и паспортизировать пасеки по регионам. С соответствующим предложением на совещании в Минсельхозе РФ выступил первый заместитель главы ведомства Джамбулат Хатуов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Это поможет аграриям проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса», – объяснил смысл предложенных инициатив первый замминистра.

Вместе с тем Хатауов подчеркнул: «Драматизировать ситуацию нет смысла – массовой гибели (пчел – прим. Т-и) нет». Согласно данным Минсельхоза России, этим летом в 25 регионах погибли 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране. В том числе Татарстан потерял более 3 тыс. пчелосемей, сообщало ранее ИА «Татар-информ».

Кроме того, на совещании представители Федерального научного центра пчеловодства назвали несколько причин массовой гибели насекомых. Это, в частности, приведшая к использования опасных для пчел инсектицидов быстрая смена поколений вредителей, которая была обусловлена ранним приходим тепла.

Кроме того, оказались нарушены Инструкция по профилактике отравления пчел пестицидами от 14 июня 1989 года и СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозке, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». Пчеловоды не знали о распылении ядохимикатов, обработки велись в дневное время, причем в некоторых случаях – с использованием авиации.

Окончательная оценка и анализ ситуации будут доложены вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему сельское хозяйство. От Татарстана участие в совещании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняли первый заместитель главы Минсельхозпрода РТ Николай Титов, заместители главы Минсельхозпрода РТ Назип Хазипов и Ильдус Габдрахманов, директор Управления аквакультуры и пчеловодства РТ Фаиз Динмухаметов и другие ответственные лица.

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