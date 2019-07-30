В Минсельхозе заявили о гибели в России почти 40 тысяч пчелосемей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В 25 регионах России погибли 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране по состоянию на 29 июля, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

В Минсельхозе отметили, что в ряде регионов принято решение о различных формах компенсации потерь пчеловодов. Так, в Башкортостане в рамках региональной программы «Развитие пчеловодства в Республике Башкортостан» предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря.

Отмечается, что в Татарстане, Алтайском крае и Ульяновской области меры господдержки на восстановление пчелосемей находятся в разработке.

В ведомстве уточнили, что «вопрос о компенсации ущерба, причиненного имуществу граждан, в том числе из-за нарушения законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что этим летом в Татарстане погибли более 3 тыс. пчелосемей. Учитывая, что одна пчелосемья включает до 80 тыс. особей, в республике могли погибнуть до 240 млн пчел.

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