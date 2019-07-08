Россельхознадзор объяснил причину массовой гибели пчел в Татарстане и других регионах России

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Происходящая этим летом массовая гибель пчел в различных регионах России, в том числе и в Татарстане, вызвана бесконтрольным применением пестицидов при обработке полей. Об этом заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передает RNS.

Мелано констатировала, что «из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается». Она объяснила это тем, что в течение последних восьми лет никто в стране не контролирует производство, реализацию и применение в сельском хозяйстве ядохимикатов.

Представитель Россельхознадзора при этом посетовала на то, что в 2011 году у ведомства по инициативе Минэкономразвития РФ оказались почти полностью изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области.

Теперь наличие пестицидов и агрохимикатов в продаваемых плодах и овощах контролирует Роспотребнадзор. «Объективно назвать такой процесс контролем невозможно <...> Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации», – добавила Юлия Мелано.

В связи с этим она рекомендовала в кратчайшие сроки наделить Минсельхоз РФ полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане гибель пчел отмечена почти во всех районах республики, всего погибли примерно 2,5 тыс. пчелосемей. По мнению доктора биологических наук, профессора кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования К(П)ФУ Малика Мукминова, такому развитию событий способствует отсутствие взаимодействия между пчеловодами и аграриями.

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