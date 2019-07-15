Эксперт: Массовая гибель пчел в Татарстане связана со вспышкой численности капустной моли

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Массовая гибель пчел в Татарстане связана со вспышкой численности капустной моли. Из-за этого аграрии были вынуждены применять на рапсовых полях гораздо больше химикатов, рассказал ИА «Татар-информ» экс-замминистра сельского хозяйства России, исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин.

«В этом году было посеяно очень много рапса. Это раз. И в этом году большой всплеск численности капустной моли на полях. В этом как раз и вопрос. Потому что в этом количестве обработок никто и никогда не делал по рапсу», — сказал он.

Лучше всего обрабатывать поля ночью, продолжил специалист. Если это невозможно, то следует предупредить пчеловодов, чтобы те закрыли пасеки и уберегли пчел от ядохимикатов.

Этим летом практически во всех районах Татарстана наблюдается массовый падеж пчел. О жалобах пчеловодов республики заявил и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

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