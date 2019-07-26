Профессор КФУ: За лето в Татарстане погибли около 240 миллионов пчел

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Этим летом в Татарстане погибли более 3 тыс. пчелосемей. С учетом того, что одна пчелосемья включает до 80 тыс. особей, в республике могли погибнуть до 240 млн пчел. О причинах гибели насекомых рассказал профессор кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального университета Малик Мукминов, сообщает пресс-служба вуза.

Доктор биологических наук напомнил, что пчелы – «уникальный биоиндикатор состояния окружающей среды», и заметил, что их массовая гибель свидетельствует о необходимости пересмотреть отношение к использованию ядохимикатов в сельском хозяйстве.

«Если вблизи пасеки находится обработанное ядохимикатам поле, то пчела, возвращаясь к себе в улей, может попасть в облако пестицидов или гербицидов <…> Когда концентрация пестицидов или гербицидов, принесенных пчелами в улей, достигает смертельных доз, пчелиные семьи начинают погибать», – объяснил механизм отравления насекомых ученый, не только изучающий их, но и сам являющийся пчеловодом.

При этом, по словам Мукминова, ситуацию усугубляет отсутствие взаимодействия между аграриями и пчеловодами. Кроме того, сама обработка полей зачастую проводится с нарушениями. Используются несертифицированные препараты, превышаются допустимые концентрации, опрыскивание производится не в те моменты, когда пчелы не летают (рано утром или поздно вечером), добавил исследователь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пчеловодам Татарстана могут в рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» компенсировать ущерб от гибели насекомых.

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