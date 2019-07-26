Татар-информ

26 июля 2019, 10:12

Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Профессор КФУ: За лето в Татарстане погибли около 240 миллионов пчел

Рекомендуем

Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Профессор КФУ: За лето в Татарстане погибли около 240 миллионов пчел

Фото: Салават Камалетдинов/архив

По мнению доктора биологических наук Малика Мукминова, гибель насекомых должна поспособствовать пересмотру отношения к использованию ядохимикатов.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Этим летом в Татарстане погибли более 3 тыс. пчелосемей. С учетом того, что одна пчелосемья включает до 80 тыс. особей, в республике могли погибнуть до 240 млн пчел. О причинах гибели насекомых рассказал профессор кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального университета Малик Мукминов, сообщает пресс-служба вуза.

Доктор биологических наук напомнил, что пчелы – «уникальный биоиндикатор состояния окружающей среды», и заметил, что их массовая гибель свидетельствует о необходимости пересмотреть отношение к использованию ядохимикатов в сельском хозяйстве.

«Если вблизи пасеки находится обработанное ядохимикатам поле, то пчела, возвращаясь к себе в улей, может попасть в облако пестицидов или гербицидов <…> Когда концентрация пестицидов или гербицидов, принесенных пчелами в улей, достигает смертельных доз, пчелиные семьи начинают погибать», – объяснил механизм отравления насекомых ученый, не только изучающий их, но и сам являющийся пчеловодом.

При этом, по словам Мукминова, ситуацию усугубляет отсутствие взаимодействия между аграриями и пчеловодами. Кроме того, сама обработка полей зачастую проводится с нарушениями. Используются несертифицированные препараты, превышаются допустимые концентрации, опрыскивание производится не в те моменты, когда пчелы не летают (рано утром или поздно вечером), добавил исследователь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пчеловодам Татарстана могут в рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» компенсировать ущерб от гибели насекомых.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Роспотребнадзоре рассказали, как облегчить симптомы аллергии на пыльцу
Новости дня
11:24
Минпромторг РФ рассчитывает сохранить обанкротившийся Казанский завод синтетического каучука

Рассматриваются такие варианты, как поиск стратегического инвестора и субсидирование производственной деятельности.

11:12
Нижнекамские туристы смогут вылетать в Анталью по воскресеньям

Перевозить отдыхающих будут самолеты Airbus A321, рассчитанные на 220 пассажиров.

10:58
Ученые рассказали о необходимых для долгой жизни упражнениях
10:44
В Казани предпенсионеров бесплатно обучат основам веб-дизайна

Обучение будет организовано на базе Казанского техникума информационных технологий и связи.

10:26
Исполком Казани отклонил проект первого участка второй ветки метро

Проект планировки и межевания территории направлен на доработку.

10:12
Профессор КФУ: За лето в Татарстане погибли около 240 миллионов пчел

По мнению доктора биологических наук Малика Мукминова, гибель насекомых должна поспособствовать пересмотру отношения к использованию ядохимикатов.

10:07
До Казани добрался смог от лесных пожаров в Сибири

По данным передвижной экологической лаборатории, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

09:52
Татарстанский фильм «Байгал» примет участие в международном кинофестивале

Фестиваль национального, этнического и мотивационного кино «Комеш Акбузат» пройдет с 24 по 27 августа в Уфе.

09:36
Стартовал прием заявок на VK Hackathon 2019
09:23
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о чемпионате Европы по триатлону на дистанции спринт

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:20
В Роспотребнадзоре рассказали, как облегчить симптомы аллергии на пыльцу
09:15
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о рыболовном турнире «Тотальный спиннинг. Казань 2019»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:04
Уже четвертый грузин – Ника Кипиани пополнил ряды «Рубина»

22-летний футболист будет выступать в казанском клубе под номером 70.

08:50
В Госжилфонде не исключили возможность открытия новых офисов

Участники жилищных программ ГЖФ с июля могут подать документы онлайн, вскоре для них создадут мобильную версию сайта.

08:20
Татарстанские соципотечники могут получить новые льготы

Госжилфонд изучает возможность участия в программах поддержки сельчан, а также многодетных и молодых семей.

08:15
В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам ЖКХ

Горячая линия будет посвящена новым тарифам на коммунальные услуги.

08:00
По нацпроекту в 2019 году в Татарстане отремонтируют более 200 км дорог

Ремонт проведут на дорогах регионального значения, в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

07:50
Татарстанским соципотечникам вернут возможность использования маткапитала

Погашение соципотеки средствами маткапитала было ограничено с весны из-за изменений в федеральных законах.

07:30
С начала года Госжилфонд РТ построил 65 новых домов на 2,5 тыс. квартир

В течение 2019 года ГЖФ намерен сдать 165 домов, более 40 из них уже сейчас в высокой степени готовности.

07:10
Будущий строитель аэродромов из Нижнекамска защитит российский флаг на мировом WorldSkills

На региональном этапе WorldSkills Russia Ильназ занял первое место, на национальном чемпионате — «бронзу».

06:58
В казанской мэрии утвердили проект планировки Адмиралтейской слободы

Согласно документу, ставятся цели сохранить историческую среду, повысить привлекательность района и экореабилитировать старое русло Казанки.

06:28
Объем выданных микрозаймов в первую половину 2019 года увеличился почти втрое

Господдержку получили предприниматели из 40 районов республики, а также из Казани.

06:14
Альметьевский ансамбль скрипачей «Фантазия» удостоился Гран-при международного конкурса

На конкурс съехались солисты и коллективы из Новоуральска, Кемерово, Красноярска, Уфы, Самары, Сызрани, Рязани и других городов России.

05:28
Опасную свалку ртутных ламп обнаружили в Набережных Челнах

Фото со свалкой отработанных ртутьсодержащих ламп прислал местный житель.

04:38
Представители турфирм со всей России научились делать куклы-обереги в Лаишевском районе

Представители турфирм со всей России остались в восторге от экскурсий по селам Лаишевского района.

События