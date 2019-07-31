Пойман мужчина, который поджигал Полукамушки в Зеленодольске из мести экс-возлюбленной

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Пойман мужчина, который пять раз поджигал Полукамушки в Зеленодольске из мести экс-возлюбленной. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

По данным источника, личность поджигателя удалось установить благодаря записям с видеокамер. Им оказался 30-летний неоднократно судимый житель Зеленодольска. Мужчина объяснил, что поджигал дома из мести бывшей возлюбленной, которая живет неподалеку. Таким образом он пытался причинить неудобства бывшей подруге, которая написала на него заявление в полицию за истязания и угрозу убийством. Как выяснилось, дома он поджигал, будучи пьяным.

Как стало известно, в настоящее время возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце мая в микрорайоне Полукамушки загорелся расселенный дом. Спустя полторы недели там же произошло еще одно возгорание. В середине июня очевидцы сняли, как огонь вновь охватил трущобы. Последний пожар в Полукамушках вспыхнул в начале июля, и его площадь составила 200 кв. метров.

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