Очевидцы сняли на видео пожар в зеленодольских Полукамушках

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В зеленодольских Полукамушках случился пожар, эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в расселенных домах № 11 и 13 в Красном переулке поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. На момент прибытия пожарных оба здания и пристрои были полностью охвачены огнем», – рассказали в МЧС.

Огонь может распространиться на еще один пустующий дом. В данный момент на месте по рангу пожара № 2 работают огнеборцы. Пострадавших нет.

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