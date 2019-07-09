В зеленодольских Полукамушках произошел очередной пожар

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В зеленодольских Полукамушках вспыхнул пожар в расселенном доме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 20.33 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании второго этажа выселенного дома № 8 в Красном переулке Зеленодольска», – сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Сотрудники Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона, прибывшие по вызову, сняли угрозы перекидывания огня на соседнее строение. В 21.42 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 200 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце мая в микрорайоне Полукамушки загорелся расселенный дом. Спустя полторы недели там же произошло еще одно возгорание. В середине июня очевидцы сняли, как огонь вновь охватил трущобы.





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