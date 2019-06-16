На видео попал еще один пожар в зеленодольских Полукамушках

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Полукамушках в Зеленодольске снова загорелся дом. Кадрами с места происшествия поделились с агентством очевидцы.

На видео видно, что пожар случился в еще одном расселенном двухэтажном доме. На месте работают сотрудники МЧС. Информация уточняется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце мая огонь в этом районе уничтожил два дома. Спустя несколько дней загорелся еще один дом на Карла Маркса, а 2 июня пожар произошел в домах № 16 и № 14 на Красном переулке.

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