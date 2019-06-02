(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как в Зеленодольске снова горит дом в Полукамушках.

На сей раз крупный пожар охватил расселенный дом № 16 в Красном переулке. На месте работают сотрудники МЧС. Огнеборцы пытаются отстоять второй дом, находящийся поблизости.

«Огонь охватил дома № 16 и наполовину расселенный дом № 14, в котором еще живут несколько семей. Оба дома загорелись одновременно, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Сейчас на месте пожарный гарнизон работает по второму номеру сложности», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на уходящей неделе в среду, 29 мая, в этом районе огнем были уничтожены дома № 11 и 13 в Красном переулке, а в пятницу 31 мая горел дом № 31 по улице Карла Маркса.

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