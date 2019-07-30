После пожара на «Нижнекамскнефтехиме» в районе откроют ожоговое отделение

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). После пожара на «Нижнекамскнифтехиме» в Нижнекамском районе РТ перестроят систему здравоохранения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава министерства Марат Садыков.

«Нижнекамск – город, в котором сконцентрированы серьезные промышленные объекты. Структура здравоохранения Нижнекамска будет изменена, модернизация коснется как детского, так и взрослого кластера. Считаем, что в Нижнекамске должен стоять центр аналогичный городской клинической больнице №7», – сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Систему оказания медицинской помощи сделают самостоятельной, чтобы населению не приходилось ездить к врачам в соседние города. Минздрав РТ планирует открыть в Нижнекамске также новые отделения.

«Ожоговое отделение будет открыто в ближайшее время, 5 августа. Рассчитано оно на 8 коек. Идет строительство нового корпуса, на территории уже существующей клиники. Будет выстраиваться приемный покой, реабилитация, ожоговый центр, токсикологический центр и так далее», – добавил Садыков.

В какую сумму обойдется модернизация, пока не сообщается.

«Сумма большая, пока готовим проект и подсчитываем все», – отметил Марат Садыков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в апреле на промышленной площадке в Нижнекамске вспыхнул пожар. В результате ЧП 17 рабочих получили серьезные ожоги, восемь из которых были доставлены на лечение РКБ. Четыре человека скончались.

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