Скончались еще двое рабочих, которые получили серьезные ожоги на пожаре в промзоне Нижнекамска

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Двое пострадавших в результате пожара на территории промышленной зоны в Нижнекамске скончались накануне в Республиканской клинической больнице в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением ожоговой хирургии Радик Новиков.

«Трое наших пациентов были крайне тяжелыми. Прогнозы были сомнительные, но с учетом возможностей и средств РКБ врачи проводили лечение. К сожалению, из-за тяжелых травм пострадавшие скончались. На сегодня в ожоговом отделении находятся трое пострадавших. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один мужчина в удовлетворительном состоянии», – отметил специалист.

Таким образом, в результате пожара погибли четыре человека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце апреля на территории промзоны в Нижнекамске вспыхнул пожар. В результате ЧП 17 рабочих получили серьезные ожоги, восемь из которых были доставлены на лечение РКБ. Двоих пострадавших (жителей Башкирии) позднее перевели из РКБ в больницу Уфы и уже выписали. Самых тяжелых пациентов врачи РКБ взяли на себя.

Позднее двое пострадавших скончались.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.