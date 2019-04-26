«Нижнекамскнефтехим» выплатит компенсации семьям погибшего и 16 пострадавших при пожаре на заводе

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Администрация «Нижнекамскнефтехима» выплатит денежные компенсации семьям погибшего и шестнадцати пострадавших в пожаре на заводе. Эту информацию сегодня на встрече с врачами и родственниками пострадавших в Республиканской клинической больнице сообщил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от руководителя пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирины Афанасьевой.

Все пострадавшие – сотрудники двух подрядных организаций Нижнекамскнефтехима ООО «Причал» и ООО «Строительная-монтажная объединенная компания».

«Принято решение на уровне наших акционеров о выплате по линии благотворительности компенсаций для оказания поддержки пострадавшим. Определили, что семьям погибшего и тяжело больных будет оказана материальная помощь в 1 млн рублей, при средней тяжести вреда здоровью выплата составит 500 тысяч рублей, в остальных случаях – 250 тысяч рублей», – объяснил Азат Бикмурзин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на территории промзоны Нижнекамска вспыхнул пожар. В результате 17 рабочих получили серьезные ожоги. Один из пострадавших – 55-летний Юрий Мартемьянов – позднее скончался в больнице, у него были обожжены 98% поверхности тела.

На данный момент пять пострадавших в тяжелом и средне-тяжелом состоянии находятся в ожоговом центре РКБ. Еще одного мужчину сегодня перевезут в РКБ из Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Еще пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в Нижнекамской ЦРБ. Остальные – жители Башкирии – были госпитализированы в больницу Уфы.

Администрация предприятия материально поможет семьям пострадавших с дальнейшим восстановительным лечением сотрудников.

«Помимо этого, в соответствии с Федеральным законом, ПАО «Нижнекамскнефтехим» застраховало свою гражданскую ответственность перед третьими лицами при эксплуатации опасных производственных объектов, и все необходимые выплаты, а это до 2 млн рублей на каждого пострадавшего в обязательном порядке будут произведены всем пострадавшим лицам в зависимости от тяжести нанесения ущерба здоровью. Кроме того, компания также помогает в решении всех возникающих организационных вопросов по доставке близких в медицинские учреждения, где проходят лечение пострадавшие», – отметил Азат Бикмурзин.



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