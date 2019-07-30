Около 7 млрд рублей до 2021 года получит Татарстан на развитие медицинской помощи

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Около 7 миллиардов рублей получит Татарстан до 2021 года на развитие национального проекта «Здравоохранение». Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«72% средств поступает в республику из федерального бюджета. Финансирование проектов увеличилось в том числе за счёт средств ОМС», — отметил глава ведомства.

Всего сегодня в Татарстане реализуется 49 региональных проектов. К охране здоровья имеют отношение два проекта «Здравоохранение» и «Демография».

Национальный проект «Здравоохранение» состоит из четырёх направлений: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

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