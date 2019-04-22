(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Причиной пожара на «Нижнекамскнефтехиме» может быть человеческий фактор. Об этом сообщает «Татарстан-24» со ссылкой на замглавы Нижнекамского района Эльвиру Долотказину.

«Долотказина не исключает, что причиной ЧП в Нижнекамске может быть человеческий фактор. Она отметила, что на любом производстве соблюдение техники безопасности и жизни людей должны быть во главе угла», – рассказали в агентстве.

Кроме того, Долотказина отметила, что трое из пострадавших сейчас госпитализированы с ожогами 95 процентов тела. Медики делают для них сейчас все возможное.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую пятницу на территории промзоны Нижнекамска вспыхнул пожар. В результате 17 рабочих получили серьезные ожоги.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.