«Рубин» расстался с тремя сотрудниками тренерского штаба

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» по согласию сторон расторг контракты с тремя тренерами: Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым.

При этом Уразсахатов проработал в «Рубине» более 14 лет, Мацюра – десять лет, а Кулаев – три года, отмечает пресс-служба команды.

Изменения в тренерском штабе произошли после того, как пост главного тренера казанцев покинул Курбан Бердыев. Исполнять обязанности наставника команды стал бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский клуб расстался со своим капитаном Русланом Камболовым, но пополнил свои ряды двумя футболистами вылетевшего из РПЛ «Анжи».

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