Минниханов проинформирован о смене главного тренера «Рубина»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сообщили о решении спонсоров «Рубина» расторгнуть контракт с главным тренером клуба Курбаном Бердыевым. Руководитель республики пожелал удачи футболистам с новым наставником. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президента проинформировали о кадровых решениях, которые приняты в футбольном клубе „Рубин“. По заявлению генерального спонсора клуба в лице Группы компаний „ТАИФ“, смена тренера обусловлена желанием вывести клуб на новый уровень. Мы не принимаем никакого участия в принятии решений, поскольку это частный самостоятельный клуб. Но принимая во внимание ту мотивацию, которую озвучил генеральный спонсор, мы лишь можем пожелать удачи клубу в новом сезоне», — сказала Галимова.

Как ранее сообщила пресс-служба «Рубина», исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Роман Шаронов, который два предыдущих сезона возглавлял тренерский штаб молодежной команды. «Роман Шаронов — легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории», – говорится в сообщении пресс-службы.

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