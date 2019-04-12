Капитан «Рубина» покинул клуб и перешел в «Краснодар»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Капитан «Рубина» Руслан Камболов покинул клуб и перешел в «Краснодар». Соглашение с новой командой подписано сроком на два года. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«Благодарим Руслана за время, проведенное в „Рубине“, и желаем успехов в новом клубе!» — попрощались с футболистом в пресс-службе клуба.

В составе казанцев Камболов провел 129 матчей, в которых отличился одним мячом. Примечательно, что в сезоне 2018/2019 «Рубин» покинуло уже два капитана — ранее повязка принадлежала завершившему в межсезонье карьеру Цезарю Навасу.

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