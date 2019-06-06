Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Роман Шаронов, два предыдущих сезона возглавляющий тренерский штаб молодежной команды, назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

«Роман Шаронов — легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории. После завершения карьеры игрока работал в системе клуба: курировал подготовку молодых футболистов, был тренером в Академии, затем перешел на работу в молодежную команду», — приветствовала тренера пресс-служба «Рубина».

В составе казанского клуба Шаронов провел 296 матчей, в которых отметился 12 мячами.

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