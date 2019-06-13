«Рубин» пополнил свои ряды двумя футболистами вылетевшего из РПЛ «Анжи»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракты с полузащитником Камилем Закировым и голкипером Юрием Дюпиным, ранее защищавшими цвета махачкалинского «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте «Рубина».

Соглашение с 20-летним полузащитником заключено сроком на четыре года. «Камиль Закиров имеет хороший потенциал, неплохо оснащен технически. На данный момент это больше игрок на перспективу», — прокомментировал переход футболиста исполняющий обязанности главного тренера Роман Шаронов.

С Дюпиным же контракт рассчитан на один сезон. Шаронов назвал Дюпина качественным вратарем, хорошо зарекомендовавшим себя в сезоне 2018/2019, и выделил его сильнейшее качество — игру ногами.

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