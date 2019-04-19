(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Валерия Белова). В больнице скончался один из пострадавших на пожаре в промзоне Нижнекамска мужчин. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Пациент скончался вчера вечером в 20.45 в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов. У мужчины были ожоги 98% тела», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую пятницу на территории промзоны Нижнекамска вспыхнул пожар. В результате 17 рабочих получили серьезные ожоги.

В больнице Нижнекамска на данный момент находятся пять человек, состояние которых врачи оценивают, как среднетяжелое. В клинике Набережных Челнов остаются два пациента в среднем и тяжелом состояниях.

Трое пострадавших мужчин – жители Башкирии – госпитализированы в больницу Уфы.

В Республиканской клинической больнице находятся шесть пострадавших.



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