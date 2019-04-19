МЧС Татарстана: Угрозы для жителей Нижнекамска из-за пожара на промзоне нет

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Угрозы для жителей Нижнекамска из-за пожара на промзоне нет. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в пять часов вечера в МЧС поступило сообщение о том, что на одном из производств на территории промзоны Нижнекамска случился пожар. На место по рангу вызова №2 выехали силы и средства местного ПСГ», – рассказывают в министерстве.

Уже на месте огнеборцы установили, что на одной из производственных установок произошло факельное горение. Огнеборцы повысили ранг пожара до третьего и приступили к тушению. Через десять минут они взяли пламя под контроль, еще через 16 – полностью потушили пожар.

«По последним данным Центра медицины катастроф, количество пострадавших в огне достигло 17 человек. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней степени тяжести», – уточнили в МЧС.

В министерстве отметили, что технологический процесс из-за пожара нарушен не был. К ликвидации привлекался 61 человек, из них 48 огнеборцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в огне пострадали 12 рабочих. По поручению Президента РТ на место инцидента выехал Министр здравоохранения Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.