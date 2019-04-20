(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Спецборт МЧС доставил в Казань четверых пострадавших на пожаре в Нижнекамске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня вертолет Ми-8 МЧС России, оснащенный специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать помощь пострадавшим во время полета, осуществил санитарную эвакуацию четверых пострадавших в РКБ», – уточнили в МЧС.

Летательный аппарат совершил два рейса: двоих пациентов перевезли из Челнов, еще двоих – из Нижнекамска. Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. В процессе полета при помощи специально оборудованного модуля постоянно контролировалось состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы пострадавших, велась кислородная терапия.

В МЧС отметили, что все пострадавшие были доставлены без ухудшения состояния здоровья. Их передали врачам центра медицины катастроф Минздрава Татарстана и доставили в ожоговый центр республиканской клинической больницы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на территории промзоны в Нижнекамске вспыхнул пожар, в результате которого пострадали 17 человек. Восемь из них госпитализировали в Нижнекамскую ЦРБ, семь человек доставили в Челны, еще двое были ночью доставлены на вертолете в РКБ в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.