Оксана Романова

25 апреля 2019, 19:10

Общество

Колледж Заинска стал лучшим учреждением образования на всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»

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Общество

Колледж Заинска стал лучшим учреждением образования на всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»

Фото: Султан Исхаков

Учреждение заявило о себе на V Всероссийской неделе охраны труда.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Заинский политехнический колледж занял первое место в номинации для образовательных организаций на конкурсе «Успех и безопасность», который состоялся в рамках V Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Такой новостью поделилась сегодня во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Всероссийская неделя охраны труда проходит в Сочи при поддержке Правительства РФ с 22 по 26 апреля. В мероприятии, которое приурочено ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), участвуют 12 тыс. представителей 85 регионов России.

От Татарстана в Неделе охраны труда участвуют 157 делегатов, в том числе от КАМАЗа, Завода имени Серго, «Татнефти», Зеленодольского судостроительного завода имени Горького, Международного аэропорта «Казань» и других компаний. Казанский пороховой завод презентует в Сочи систему электронного контроля безопасности производства. 

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В I квартале текущего года, акцентировала Зарипова, предприятия республики, игнорировавшие правила безопасного труда, были оштрафованы на 14 млн рублей. За это время заведено 36 уголовных дел, восемь из которых уже направлены в суд. А на предприятии «Нижнекамскнефтехим», где 19 апреля произошел пожар, на котором пострадали 17 рабочих (один скончался), Государственная инспекция труда проводит расследование

Большинство несчастных случаев на рабочем месте в РТ, как пояснила Зарипова, связаны с падением с высоты, травмированием во время ДТП, а также с пренебрежением или полным игнорированием техники безопасности.

Самые травмоопасные сферы в Татарстане, согласно статистике, – это обрабатывающие производства (24,4% травм), строительство (15,3%) и транспорт (14,2%). При этом более 75% несчастных случаев вызваны человеческим фактором и причинами организационного характера. 

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