Глава Минтруда РТ: На «Нижнекамскнефтехиме», где на пожаре пострадали 17 рабочих, идет расследование

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Государственная инспекция труда РТ ведет расследование обстоятельств пожара на крупнейшем нефтехимическом предприятии региона – «Нижнекамскнефтехиме», где в конце минувшей недели пострадали 17 рабочих, один из которых скончался от ожогов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«На заводе изопрена-мономера, когда производился ремонт установки, произошел несчастный случай. При производстве ремонтных работ рабочие получили тяжелые травмы, один случай закончился смертельным исходом. В настоящее время предприятие приняло решение об оказании помощи этим сотрудникам. Гострудинспекция и контрольно-надзорные органы ведут расследование. О результатах будет сообщено», – сказала Эльмира Зарипова.

При этом она подчеркнула, что произошедшее, помимо прочего, свидетельствует о том, что «существует вопрос в сфере охраны труда на этом предприятии».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», только за I квартал текущего года предприятия республики, игнорировавшие правила безопасного труда, были оштрафованы на 14 млн рублей.

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