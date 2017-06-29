Пороховой завод Казани представит в Сочи систему электронного контроля безопасности производства

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Главный инженер Казанского государственного казенного порохового завода презентует на V Всероссийской неделе охраны труда в Сочи электронную систему безопасности производственного цикла. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«На этом предприятии были, к сожалению, факты несчастных случаев. Сегодня там произошли кардинальные изменения по построению системы охраны труда, организации службы охраны труда. В Сочи будет представлен доклад, презентация модуля “Электронный наряд-допуск”. Он направлен на цифровизацию вопросов охраны труда на предприятии и позволил не просто сократить временные потери, связанные с организацией охраны труда (оформление, согласование электронного документа), но и обеспечить оперативный учет всех работ повышенной опасности на предприятии. Фактически руководитель службы технической безопасности после внедрения электронного наряда-допуска видит целостную картину производства работ и при необходимости может приостановить конфликтные работы на определенном участке», — рассказала Зарипова.

Она пояснила, что, в частности, при производстве порохов не допускается возможность удаления металлических частей инструментов, оборудования, элементов машин. Электронный наряд-допуск в автоматическом режиме отслеживает безопасность при производстве работ и при нарушениях автоматически закрывает допуск на дальнейшего производства, не давая разрешение на согласование наряда-допуска.

Всероссийская неделя охраны труда проходит в Сочи при поддержке Правительства Российской Федерации с 22 по 26 апреля. В мероприятии, которое приурочено ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), участвуют 12 тысяч представителей 87 регионов России.

От Татарстана кроме представителей порохового завода участвуют делегаты от «КАМАЗа», Завода имени Серго, «Татнефти», Зеленодольского судостроительного завода имени Горького, международного аэропорта «Казань» и др.

«Лейтмотивом Недели охраны труда в этом году стала необходимость создания условий для формирования культуры безопасного труда и внедрение принципа нулевого травматизма», — подчеркнула Эльмира Зарипова.

В связи с этим участником мероприятия стало и казанское предприятие «Зарница», которое представит инновационные наработки в вопросах цифровизации охраны труда.

«У “Зарницы” много серьезных виртуальных тренажеров, есть тренажеры с дополненной реальностью, которые позволяют на каждом производстве отслеживать как штатные, так и нештатные режимы и, соответственно, тренируют в учебном процессе персонал на реакцию в случае возникновения внештатной ситуации. Для всех сотрудников эти тренажеры полезны с точки зрения привития навыков корректного использования индивидуальных средств защиты и правильной эксплуатации рабочего инструмента», — заверила Зарипова.

Она подчеркнула, что с только в первом квартале текущего года предприятия республики, игнорировавшие правила безопасного труда, были оштрафованы на 14 млн рублей, заведено 36 уголовных дел, 8 из которых уже направлено в суд. А на предприятии «Нижнекамскнефтехим», где 19 апреля произошел пожар, в котором пострадали 17 рабочих, один из которых скончался, Государственная инспекция труда проводит расследование.

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