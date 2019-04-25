Оксана Романова

25 апреля 2019, 14:22

Общество

На 14 млн рублей оштрафованы предприятия РТ, игнорировавшие правила безопасного труда

Рекомендуем

Общество

На 14 млн рублей оштрафованы предприятия РТ, игнорировавшие правила безопасного труда

Фото: Султан Исхаков

В первом квартале 2019 года произошло 32 несчастных случая на рабочих местах, 13 из которых привели к смерти.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). За несоблюдение безопасности условий труда предприятия и организации Татарстана по итогам первого квартала 2019 года оштрафованы на 14 млн 106 тыс. рублей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«За этот период было возбуждено 36 уголовных дел, из них 8 направлены в суд. Инспекторы труда провели более 600 проверок, по результатам которых и в ходе расследований несчастных случаев выдано 194 предписания — об устранении 929 нарушений трудовых прав работников. Административные штрафы наложены на 702 виновных лиц», — констатировала Зарипова.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¾ Ð’ÑÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð½Ðµ Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ñ‹ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð°

Она также подчеркнула, что за 1-й квартал текущего года зарегистрировано 32 несчастных случая, в том числе 13 со смертельным исходом и 19 случаев с тяжелыми последствиями. При этом, отметила Зарипова, количество случаев с тяжелыми последствиями снизилось по сравнению с прошлым годом на 30%. Число травм со смертельным исходом выросло в 2 раза.

«Основные причины производственного травматизма — транспортные происшествия, затем падение с высоты. Уже к настоящему моменту таких восемь случаев. Третья причина — это обрушения, обвалы материалов, земли и т. д. В четверти случаев падения с высоты работники используют самодельные лестницы. Устаревшие средства защиты от падения с высоты, невнимательность — все эти причины предотвратимы, этих случаев могло не быть», — акцентировала Эльмира Зарипова.

Так, в сельской школе, напомнила один из случаев министр труда РТ, работник заменял лампочку на столбе возле школы, использовал семиметровую лестницу, которую принес из дома. Лестница сломалась в месте крепления ее частей, когда мужчина спускался. Пострадавший упал, получив серьезные травмы головы и позвоночника.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¾ Ð’ÑÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð½Ðµ Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ñ‹ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð°

Тем не менее в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производственных травм не зафиксировано в Азнакаевском, Арском, Буинском и Заинском районах. В 8 районах Татарстана статистика растет: это Актанышский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Нурлатский, Сабинский, Тукаевский и Тетюшский районы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Глава Минтруда РТ: На «Нижнекамскнефтехиме», где на пожаре пострадали 17 рабочих, идет расследование
Новости дня
14:53
В Челнах росгвардейцы помогли спасти жильцов, пока пожарные боролись с огнем в подвале дома

Возгорание произошло в одном из четырехэтажных домов в поселке ГЭС.

14:44
В Зеленодольском районе появится первая в Татарстане «Инновационная долина»

Вопрос создания научно-технологического центра обсуждают Минэкономики РТ и КНИТУ (КХТИ).

14:42
Муфтий РТ: «Мы создали фильтр отсева и выборки ценных бумаг, соответствующих исламским критериям»

«Ак Барс Капитал» на KazanSummit подписал соглашение с ДУМ РТ о халяльном отборе акций.

14:36
Минниханов о KazanSummit: Мы сближаем страны и показываем, как надо жить

В ежегодном мероприятии приняли участие более 3 тыс. делегатов из 72 стран.

14:30
Глава Минтруда РТ: На «Нижнекамскнефтехиме», где на пожаре пострадали 17 рабочих, идет расследование

По словам Эльмиры Зариповой, Трудовая инспекция будет пристально изучать обстоятельства ЧП.

14:22
На 14 млн рублей оштрафованы предприятия РТ, игнорировавшие правила безопасного труда

В первом квартале 2019 года произошло 32 несчастных случая на рабочих местах, 13 из которых привели к смерти.

14:18
КМФМК подписал соглашение с российско-британским кинофестивалем

Международный российско-британский фестиваль кино проводится в Сочи и Лондоне.

14:08
Кинокомпания голливудского уровня планирует сотрудничать с Татарстаном

KD Studios хочет построить кинопроизводственный комплекс на территории республики.

14:00
ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков

Новая услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией Cash In.

13:52
Проведение Дней культуры Туркменистана в Татарстане запланировано на октябрь

В следующем году пройдут Дни Татарстана в Туркменистане.

13:50
Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов в Туркменистане обсудят развитие сотрудничества

Президент Татарстана совершит двухдневную рабочую поездку в Туркменистан.

13:47
В преддверии майских праздников судебные приставы расскажут татарстанцам, как узнать о своих долгах
13:44
Казанский международный конкурс короткометражек принял заявки из Монголии, Турции и Китая

Проект «Кино за 7 дней» пройдет в столице Татарстана с 1 по 7 сентября.

13:38
В Казани под видом библиотеки построили очередной торговый центр

Мэрия города после обращения ИА «Татар-информ» напомнила собственнику о необходимости использовать земельный участок по заявленному проекту.

13:28
Казахстан планирует в шесть раз увеличить экспорт в Татарстан

В 2018 году Татарстан экспортировал в Казахстан в восемь раз больше товаров, чем импортировал.

13:24
Вертолет казанского производства отправился в республику Тыва

Казанский вертолетный завод торжественно передал Ми-8МТВ-1 «Тувинским авиалиниям».

13:10
Шаймиев: В Татарстане за 30 лет восстановили и построили около 1,5 тыс. мечетей

По словам Госсоветника РТ, в Татарстане есть место каждой религии и национальности.

13:00
«Татспиртпром» выделит 100 млн рублей на повышение заработной платы специалистам рабочих профессий

Средняя заработная плата на заводах в прошлом году составила 34,9 тыс. рублей после вычета налога.

12:58
На Днях открытых дверей в налоговых инспекциях научат заполнять декларацию онлайн

О полученных доходах необходимо отчитаться до 30 апреля.

12:46
КМФМК подписал 7 соглашений с международными кинофестивалями

Фестиваль мусульманского кино представят на международном уровне в разных странах.

12:33
В Казани инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей пассажирских автобусов

С начала года в Казани из-за нарушений ПДД водителями автобусов количество аварий выросло на 47%.

12:32
Правительство РТ по поручению Президента РТ занялось разработкой программы по благоустройству дворов

Реализация программы может начаться в текущем году.

12:20
На языке науки: в Энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения»

Ежегодная конференция собрала порядка 650 заявок.

12:20
Рустам Минниханов зачитал гостям KazanSummit приветствие Владимира Путина

Сотрудничество России и исламских стран растет в политической и экономической плоскостях, отметил Президент РФ.

12:18
Минниханов: Халяльная продукция должна стать важной составляющей экспорта Татарстана

Около 50 предприятий Татарстана уже имеют аккредитацию для производства продукции халяль и реализации ее на внутрироссийском рынке.

События