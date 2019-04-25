На 14 млн рублей оштрафованы предприятия РТ, игнорировавшие правила безопасного труда

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). За несоблюдение безопасности условий труда предприятия и организации Татарстана по итогам первого квартала 2019 года оштрафованы на 14 млн 106 тыс. рублей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«За этот период было возбуждено 36 уголовных дел, из них 8 направлены в суд. Инспекторы труда провели более 600 проверок, по результатам которых и в ходе расследований несчастных случаев выдано 194 предписания — об устранении 929 нарушений трудовых прав работников. Административные штрафы наложены на 702 виновных лиц», — констатировала Зарипова.

Она также подчеркнула, что за 1-й квартал текущего года зарегистрировано 32 несчастных случая, в том числе 13 со смертельным исходом и 19 случаев с тяжелыми последствиями. При этом, отметила Зарипова, количество случаев с тяжелыми последствиями снизилось по сравнению с прошлым годом на 30%. Число травм со смертельным исходом выросло в 2 раза.

«Основные причины производственного травматизма — транспортные происшествия, затем падение с высоты. Уже к настоящему моменту таких восемь случаев. Третья причина — это обрушения, обвалы материалов, земли и т. д. В четверти случаев падения с высоты работники используют самодельные лестницы. Устаревшие средства защиты от падения с высоты, невнимательность — все эти причины предотвратимы, этих случаев могло не быть», — акцентировала Эльмира Зарипова.

Так, в сельской школе, напомнила один из случаев министр труда РТ, работник заменял лампочку на столбе возле школы, использовал семиметровую лестницу, которую принес из дома. Лестница сломалась в месте крепления ее частей, когда мужчина спускался. Пострадавший упал, получив серьезные травмы головы и позвоночника.

Тем не менее в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производственных травм не зафиксировано в Азнакаевском, Арском, Буинском и Заинском районах. В 8 районах Татарстана статистика растет: это Актанышский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Нурлатский, Сабинский, Тукаевский и Тетюшский районы.

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