Покалечивший инспектора ДПС в Казани водитель иномарки был судим за грабежи, кражи и изнасилование

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Покалечивший инспектора ДПС в Казани водитель иномарки раньше был шесть раз судим за грабежи, кражи, угон и изнасилование. Об этом ИА «Тататр-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В 2018 году Ново-Савиновский суд Казани по статье о ”Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым условному наказанию” приговорил мужчину к восьми месяцам условно и на три года лишил его права управлять транспортным средством», – сообщили агентству в УМВД России по Казани.

Другими словами, накануне мужчина сел за руль без прав.

Кроме того, как стало известно, на него уже после задержания составлены три административных дела – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, оставление места ДТП и за управление автомобилем без прав.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на улице Восстания в Казани инспектор ДПС остановил иномарку, чтобы проверить документы. Сотрудник ГИБДД протянул руку в открытое окно за водительским удостоверением, водитель закрыл окно, зажав руку инспектора, и начал движение. Несколько метров он тащил полицейского за машиной. Повернув, иномарка выехала на встречку и врезалась в другое авто. После чего водитель выбежал из машины и скрылся.

Сотрудника ГИБДД с травмой колена доставили в больницу.

Сегодня водитель иномарки был задержан.

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