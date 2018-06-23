Рустам Минниханов поручил проверить халяльную продукцию на соответствие стандартам

Поводом для проверки стал скандал вокруг ООО «Челны-мясо», которое наклеило на произведенную им свинину стикер с надписью «халяль».

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного совещания в Доме Правительства РТ поручил Минсельхозпроду республики и его главе Марату Ахметову проверить продукцию, позиционируемую как халяльная, на соответствие требованиям производства. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Рустам Минниханов напомнил, что халяльная продукция – это продукция, созданная в соответствии с мусульманскими традициями и не содержащая запрещенных исламом компонентов.

Поводом для проверки стал скандал вокруг ООО «Челны-мясо». Эта компания выпустила на рынок свинину в вакуумной упаковке, на которую был наклеен рекламный стикер с надписью «халяль».

Президент РТ подчеркнул, что подобная маркировка не соответствует действительности хотя бы потому, что свинина вообще не может быть халяльной.

Минниханов призвал серьезнее относиться к сертификации халяльной продукции, особенно с учетом того, что в Татарстане сейчас активно развиваются многие направления рынка халяль, включая и рынок продовольственных товаров.

На не соответствующую халяльным требованиям продукцию «Татарское трио халяль» компании «Челны-мясо» обратил внимание Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ.

Компания заявила, что рекламный стикер с надписью «халяль» на упаковке не был предназначен для создания впечатления, что продукция является халяльной. Тем не менее компания изъяла из продажи 143 кг свиного карбоната в новой упаковке и принесла свои извинения.

Позднее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал поступок челнинского предприятия «настоящим преступлением над чувствами верующих». При этом он заметил, что случившееся «бросает тень сомнения на всю халяль-индустрию».