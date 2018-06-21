Компания «Челны-мясо» объяснила появление «халяль»-свинины путаницей с имиджевым стикером

Фото: Эльвира Мухаметдинова
(Набережные Челны, 21 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На упаковке свинины был размещен имиджевый стикер, не указывающий на то, что продукция является халяльной, сообщили представители ООО «Челны- мясо», на экстренном организованной пресс-конференции. Собрать журналистов их заставило появление публикаций в СМИ республики о выпуске компанией «халяльной» свинины.
«Перед началом летнего сезона нашими маркетологами была разработана новая фирменная упаковка продукции ООО «Челны-мясо», основную смысловую нагрузку в которой несло изображение мяча. Мяч – символ здоровья, крепости духа и активности. Также на упаковке были размещены имиджевые стикеры, суть которых сводилась к рекламе брендов и торговых марок, выпускаемых компанией. Это «Татарское Трио» и «Челны-мясо». Однако размещение имиджевых стикеров не говорит о том, что свиной карбонад имеет статус халяльной продукции», - сообщила представитель компании.
Как разъяснила юрисконсульт компании «Челны-Мясо» Евгения Башмакова, значок «Халяль» на свином карбонаде не указывает на то, что данный продукт относится к халяльной категории.
Евгения Башмакова поблагодарила потребителей за внимательное отношние к их продукции. Она также уведомила собравшихся о том, что 143 килограмма свиного карбоната, выпущенного в новой упаковке, уже изъяты из торгового оборота. Продукция будет утилизирована.
«Татар-информ» сообщал, ООО «Челны-мясо» начало продавать свинину с этикеткой «Татарское Трио халяль». Мясо, употребление которого запрещено в исламе, не является халяльной продукцией, заявила пресс-служба Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ. Этикетка на свинине не была одобрена Комитетом по стандарту Халяль ДУМ РТ, подчеркнули в Управлении.
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