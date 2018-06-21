«Челны-мясо» начало продавать «халяльную» свинину

Надпись «халяль» попала на этикетку по ошибке.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). ООО «Челны-мясо» начало продавать свинину с этикеткой «халяль».

Этикетка на свинине на была одобрена Комитетом по стандарту Халяль ДУМ РТ, но это может ввести покупателя в заблуждение.

Как сказали журналисту ИА «Татар-информ» в компании, надпись «халяль» оказалась на этикетке по ошибке. В настоящее время производитель выясняет детали инцидента, кроме того, продукция будет изъята из продажи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татарское трио халяль» оказалось не халяльной продукцией.