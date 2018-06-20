«Татарское трио халяль» оказалось не халяльной продукцией

Производитель не согласовал этикетку со специалистами Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Продукция ООО «Челны-мясо» с этикеткой «Татарское трио халяль» не является халяльной продукцией, сообщает пресс-служба Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ.

Производитель не согласовал этикетку со специалистами комитета и не получил разрешение на ее использование.

«Этикетка без уведомления была нанесена на ограниченную партию несертифицированной продукции, что является серьезным нарушением правил торговли», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вся продукция «Татарское трио халяль» была изъята из торгового оборота. На предприятии провели служебное расследование, в настоящий момент производство приостановлено до выяснения обстоятельств. Кроме того, в отношении лиц, которые допустили нарушение, были приняты меры.