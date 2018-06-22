Муфтий прокомментировал скандал с этикеткой «халяль» на свинине

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Фото: инстаграм
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал инцидент с этикеткой «Халяль» на свинине на своей странице в Instagram.
«Это настоящее преступление над чувствами верующих, которое бросает тень сомнения на всю халяль индустрию», – отметил муфтий.
Далее он рассказал, что одним из главных принципов производства халяль продукции является фактор доверия, которое зарабатывается долго и скрупулезно.
Такие скандалы отрицательно сказываются на развитии халяль сектора экономики и мусульманского бизнеса в целом, заявил он.
Несколько дней назад компания «Челны-Мясо» наклеила на свою мясную продукцию из свинины рекламный стикер с надписью «халяль».
Также муфтий поблагодарил комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман РТ за работу по предотвращению таких случаев нарушения и за принципиальную и жесткую позицию в данном вопросе.
«Благодаря такой щепетильной работе, мусульмане Татарстана, видя логотип комитета по стандарту "Халяль" ДУМ РТ, уверены, что на товаре не только написано халяль, а продукция действительно является халяльной», – поблагодарил он ведомство.
Кроме того, Камиль хазрат Самигуллин отметил быструю реакцию общественности на факт того, что «Челны-Мясо», без ведома комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, наклеила на свою мясную продукцию стикер с надписью «халяль».
«Это яркое свидетельство того, что люди переживают за свою религию», — подытожил Камиль хазрат.
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