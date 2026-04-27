На 18-летнего водителя, устроившего ДТП с погибшей 16-летней пассажиркой в РТ, завели уголовное дело

На 18-летнего парня, устроившего смертельное ДТП в Зеленодольском районе, завели уголовное дело. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Напомним, авария, унесшая жизнь 16-летней девушки, произошла накануне ночью на 3-м километре автодороги «Татарское Азелеево – Мамадыш – Акилово». Пьяный молодой человек ехал на легковушке Renault на высокой скорости, потерял управление, после чего наехал на отбойник, и машина опрокинулась на крышу. В результате происшествия погибла 16-летняя пассажирка. Еще двое подростков – пассажиры 13 и 14 лет – госпитализированы с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело о ДТП, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения, без права управления транспортом.