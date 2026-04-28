Происшествия 28 апреля 2026 17:37

В Татарстане арестовали молодого водителя, устроившего ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

Суд взял под стражу 18-летнего водителя, устроившего ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Напомним, страшная авария, унесшая жизнь девушки, произошла 26 апреля на 3-м километре автодороги «Татарское Азелеево – Мамадыш – Акилово». Пьяный молодой человек ехал на легковушке Renault на высокой скорости, потерял управление, после чего наехал на отбойник, и машина опрокинулась на крышу. В результате происшествия погибла 16-летняя пассажирка. Еще двое подростков – пассажиры 13 и 14 лет – были доставлены в больницу с различными травмами. На водителя завели уголовное дело о ДТП, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения, без права управления транспортом.

Суд арестовал парня до 26 июня 2026 года.

#арест #пьяный водитель #смертельное дтп в татарстане #погибла девушка
